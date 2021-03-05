Імовірність введення локдауна дійсно висока. На думку фахівця, це єдиний варіант поліпшити ситуацію.

В Україні почалася третя хвиля пандемії коронавірусу, не виключено, що буде введено жорсткий локдаун. Найбільш стрімко коронавірус поширюється в західних областях.

Читайте такожБільшість українців виступили за впровадження жорсткого карантину – опитуванняПро це заявив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, передає Апостроф.

"Якщо оцінювати ту інформацію, яку я маю від колег, які працюють на Закарпатті, в Івано-Франківській області, Чернівецькій, вони говорять про катастрофу. Зокрема, в Івано-Франківську розгортають додаткові потужності, ліжка з пацієнтами в коридорах, і поки не видно, щоб ситуація стабілізувалася", - розповів він.

За словами Лапія, цілком ймовірно, що ця хвиля пошириться і на інші регіони.

"Цілком ймовірно, що ця хвиля буде поширюватися і на інші регіони України, я думаю, що за півтора тижні у нас буде така ситуація, що ті пікові показники листопада 2020 року нам здадуться квіточками", – говорить лікар.

Тому ймовірність введення локдауну дійсно висока. На думку фахівця, це єдиний варіант поліпшити ситуацію.

"Я думаю, що локдауну не уникнути. Мені б хотілося, щоб мої прогнози були помилковими, тому що вже хочеться повернення до нормального життя. Але судячи з того, що відбувається в західних регіонах України, то навряд чи ми зможемо поліпшити ситуацію по-іншому", – підсумував він.

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Автор: УНІАН