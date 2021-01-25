За словами президента, нині 70% ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19 вільні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запроваджений з 8 по 24 січня локдаун виправдав себе.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, опублікованому в його Telegram-каналі.

"Сьогодні ми вийшли з локдауну, у нашій країні завершився посилений карантин. Я хочу, по-перше, привітати всіх нас, а по-друге, подякувати кожному. Разом з вами завдяки свідомості, уважності та дисципліні ми змогли досягти гарних результатів", - наголосив він.

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За словами Зеленського, на відміну від багатьох європейських країн, після зимових свят в Україні не сталося спалаху інфекції, а під час локдауну кількість тих, хто одужав, була більшою, ніж тих, хто захворів.

Глава держави нагадав, що також було обладнано ще 14 тис. додаткових ліжок, тож тепер їх майже 70 тис.

За його словами, 70% з них – вільні, а понад 80% - забезпечені киснем.

"Можна констатувати, що цей локдаун виправдав себе, і... він був достатньо коротким і достатньо ліберальним, якщо порівнювати з іншими країнами Європи. Ми не закривали міста, діяв громадський транспорт, не було режиму надзвичайного стану або комендантської години", - зазначив Зеленський.

Локдаун в Україні у січні

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно. У цей період заборонялася робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень з собою).

Також не працювали кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, театри.

Заборонялося відвідування закладів освіти, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів. Водночас працював громадський транспорт.

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Автор: Антоніна Доломанжи