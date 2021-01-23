У понеділок, 25 січня, Україна виходить із посиленого карантину і повертається до обмежень, що діяли у грудні 2020 року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав українцям про закінчення посиленого карантину і закликав продовжувати дотримуватись протиепідемічних правил.

Про це він написав у Facebook.

Шмигаль зауважив, що 25 січня Україна виходить із посиленого карантину і повертається до тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року.

Читайте такожПопередні результати: Степанов розповів, як вплинув локдаун на ситуацію з COVID-19

"Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжко-місць знизилася до менш ніж 30%. При цьому уряд за останній час значно збільшив ліжко-місця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн", - написав він.

Разом з тим, за словами прем’єра, "вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник".

"Ми маємо залишатися пильними та ретельно дотримуватися всіх правил. Маски, дистанція, дезінфекція – це основа. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких", - додав Шмигаль.

Карантин в Україні: список обмежень з 25 січня

9 грудня 2020 року уряд ухвалив рішення про запровадження в Україні посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня.

З 25 січня по 28 лютого в Україні діятимуть карантинні обмеження "помаранчевої" зони, а також додаткові обмеження, запроваджені у грудні.

Читайте такожВ Україні хочуть підбити статистику повторних заражень коронавірусом

Що буде заборонено:

проведення у закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше 1 особи на 10 кв. м;

робота закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім доставки замовлень із собою, при цьому проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00.

релігійні заходи: у приміщенні за умови присутності більше 1 особи на 5 кв. м (на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 м між присутніми).

проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів за участю більше 20 осіб та недотримання дистанції у 1,5 м;

робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць одного залу;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, - крім готелів;

відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами не більше 20 осіб;

проведення медзакладами планових госпіталізацій (не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам із онкозахворюваннями, паліативним хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта тощо);

діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 20 кв. м приміщення;

перебування в громадських місцях, транспорті без вдягнутих захисних масок; перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту;

проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів) тощо.

Коронавірус в Україні: статистика

За даними МОЗ, в Україні 22 січня було виявлено 4 тис. 928 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.

З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 1,1 млн осіб, померли більш як 21,7 тис.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва