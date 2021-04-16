Ляшко уточнив, кого будуть щеплювати препаратом.

В Україні вакциною від Pfizer проти COVID-19, окрім людей похилого віку, щеплюватимуть представників Державної служби з надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу після прибуття в Україну першої партії вакцини Pfizer у кількості 117 тис. доз в рамках ініціативи COVAX.

"Ніяких залишків вакцини не буде. Чітко і зрозуміло розплановано сьогодні, хто вакцинується. Сьогодні вакцинуються люди у будинках для людей похилого віку. Після цього вакцинується Державна служба з надзвичайних ситуацій і Державна прикордонна служба як критичні для держави інфраструктури", - заявив Ляшко.

Pfizer в Україні

Сьогодні, 16 квітня, в Україну прибула перша партія у 117 тис. доз вакцини від COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цю вакцину вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.

За словами Ляшка,отримані 117 тис. доз вакцини Pfizer розділять на два щеплення впродовж 25 днів.

В Україні перші щеплення вакциною проти COVID-19 від Pfizer розпочнуться 18 квітня. Їх робитимуть у будинках для людей похилого віку.

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Автор: Віталій Саєнко