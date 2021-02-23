Спочатку вакцинацію будуть здійснювати мобільні бригади - вони поїдуть до закладів охорони здоров'я, які допомагають ковідним хворим.

Кампанія з вакцинації від коронавірусу в Україні почнеться вже завтра, 24 лютого. Першими щеплення отримають медпрацівники.

Читайте такожОдразу після розмитнення вакцина від коронавірусу AstraZeneca поїде в регіони України - МОЗ (фото)

Про це під на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, завтра зранку 11 автомобілів будуть розвозити вакцину по обласних складах. Першими препарати отримають Київ та Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир та Вінниця.

Спочатку вакцинацію будуть здійснювати мобільні бригади - вони поїдуть до закладів охорони здоров'я, які допомагають ковідним хворим. Першими щеплення отримають медики.

Вакцина від коронавірусу: що відомо

Вранці 23 лютого Україна отримала першу партію вакцин проти коронавірусу. З аеропорту Бориспіль вже розвантажують 500 тисяч доз вакцин від компанії AstraZeneca індійського виробництва.

22 лютого Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров