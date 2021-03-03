Марцінків закликав Кабінет Міністрів допомогти з розгортанням додаткових ліжок у медичних закладах міста.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до уряду з проханням надати місту більше доз вакцини від коронавірусу.

Читайте такожВ Україні померли 89% пацієнтів з COVID-19, які були на ШВЛ-дослідженняПро це він повідомив на своїй сторінці в Facebook Facebook.

Марцінків закликав Кабінет Міністрів допомогти з розгортанням додаткових ліжок у медичних закладах міста.

Зараз місту видали близько 500 доз вакцин.

"Скористався можливістю і звернувся до уряду, щоб надали місту більше вакцин і допомогли з питанням розгортання додаткових ліжок у закладах охорони здоров'я", - написав мер.

Також він зазначив, що в місті вже третій день проходить вакцинація медиків, проте погоджується на неї тільки кожен другий.

Спалах коронавірусу на Прикарпатті

В Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності коронавірусом. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць сягає понад 90%.

На Івано-Франківщині через зростання захворюваності на COVID-19 ввели жорсткий карантин і розгорнули модульну лікарню.

З 22 лютого закладам громадського харчування можна працювати тільки на винос; розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні припинити роботу; забороняється проведення культурних і релігійних заходів; школярі 5-11 класів також продовжать вчитися дистанційно.

Лікарні Івано-Франківська переповнені хворими COVID-19, пацієнтів розміщують у коридорах, повідомила керівник Управління охорони здоров'я міськради Марія Бойко.

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Автор: УНІАН