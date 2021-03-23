У місцях скупчення людей маску точно доведеться вдягнути.

Постанова Кабінету міністрів, яка зобов'язує мешканців "червоної" карантинної зони носити захисні маски навіть на вулиці, стосується лише тих ситуацій, коли неможливо дотримуватися соціальної дистанції.

Про це повідомляє УП із посиланням на співрозмовника в Міністерстві охорони здоров'я.

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Як зазначається, якщо у парках та вулицях "червоної" зони людина дотримується дистанції з іншими, то від неї не вимагатимуть одягати маску.

Обов'язкове носіння маски на вулиці

Кабінет міністрів розширив перелік обмежень, що діють на території "червоних" карантинних зон. Маскового режиму доведеться дотримуватися на територіях загального користування.

Обмеження діятимуть у парках (гідропарках, лугопарках, лісопарках, парках культури та відпочинку, спортивних, національних, історичних тощо).

Також доведеться дотримуватися масочного режиму на території пам'яток культурної та історичної спадщини, площ, бульварів, вулицях, дорогах, пляжах, кладовищах.

У МВС вже заявили, що штрафуватимуть лише злісних порушників маскового режиму.

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Автор: Юрій Годован