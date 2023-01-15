Пекін переглянув методику підрахунку "ковідних" смертей і назвав шокуючі цифри.

У Китаї за місяць померли близько 60 000 осіб, хворих на COVID-19, під час масштабного спалаху епідемії, що почався у грудні. Про це заявив представник Національної комісії охорони здоров'я Китаю Цзяо Яхуей, слова якого наводить CNN.

Так, за даними китайської влади, в період з 8 грудня по 12 січня в Китаї зареєстровано 59 938 смертей, пов'язаних з COVID.

Відзначається, що раніше Пекін враховував в якості жертв коронавірусу тільки тих, хто помер безпосередньо через дихальну недостатність. Тепер же в статистику включили тих, хто помер від ускладнення інших хвороб на тлі COVID, наприклад, від раку або серцево-судинних захворювань.

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Нові шокуючі цифри були опубліковані після того, як Пекін піддався жорсткій критиці з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я і США за неправдоподібну статистику захворюваності. На тлі переповнених лікарень і моргів влада Китаю повідомляла про 2-3 тисячі хворих на день.

За даними китайської влади, пік поточної хвилі був 23 грудня, коли в "ковідні" лікарні звернулися понад 2,86 мільйона китайців.

Ситуація з COVID у Китаї

За рахунок жорсткого карантину владі Китаю майже три роки вдавалося утримувати на відносно низькому рівні захворюваність коронавірусом в країні.

Однак восени 2022 року Пекін вирішив зняти більшість карантинних обмежень через економічні проблеми, викликані цими обмеженнями. Після цього захворюваність коронавірусом в країні різко пішла вгору.

За деякими даними, в пікові дні грудня фактична захворюваність коронавірусом в Китаї могла досягати 37 млн осіб на добу.

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