Матті Маасікас вакцинувався від коронавірусу / фото УНІАН
Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас вакцинувався від коронавірусу.
Про це він повідомив у Twitter.
"Чудовий спосіб закінчити тиждень!" - зазначив він і прикріпив фото із записом про вакцинацію у медичній карті.
Маасікас зробив щеплення вакциною компанії AstraZeneca.
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