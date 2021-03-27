Маасікас зробив щеплення вакциною компанії AstraZeneca.

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас вакцинувався від коронавірусу.

Про це він повідомив у Twitter.

"Чудовий спосіб закінчити тиждень!" - зазначив він і прикріпив фото із записом про вакцинацію у медичній карті.

Маасікас зробив щеплення вакциною компанії AstraZeneca.

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Автор: Леся Лещенко