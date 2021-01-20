Зазначається, що це посприяє поступовому збільшенню пасажиропотоку в країні, а також позитивно вплине на формування кампанії з вакцинації в Україні.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) звернулася до Міністерства охорони здоров'я з пропозицією переглянути та затвердити нові правила в'їзду в Україну для вакцинованих осіб за наявності фізичного або електронного сертифіката про щеплення від COVID-19.

Читайте такожМАУ заявила про готовність до перевезення вакцин від COVID-19

Про це повідомила прес-служба компанії.

«З метою полегшення перетину українського кордону, МАУ звернулася до Міністерства охорони здоров'я в особі Максима Степанова з пропозицією переглянути і затвердити нові правила в'їзду в Україну вакцинованих осіб за наявності фізичного або електронного сертифіката про щеплення від COVID-19», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що це посприяє поступовому збільшенню пасажиропотоку в країні, а також позитивно вплине на формування вакцинальної кампанії в Україні.

Прес-служба також повідомила, що наразі серед урядів держав світового рівня набирає обертів масова вакцинація місцевого населення, яка матиме стійку тенденцію до збільшення в поточному році.

«У зв'язку з цим, ВООЗ, країни-члени ЄС, а також міжнародні організації у сфері авіаційного транспорту дискутують про запровадження електронного сертифіката про вакцинацію від COVID-19 для спрощення перетину міжнародних кордонів», - сказано в повідомленні.

При цьому, за даними МОЗ України, країни в активній стадії вакцинації входять до переліку так званих країн червоної зони станом на 18 січня 2021 року, що для пасажирів означає обов'язкову самоізоляцію відразу після прибуття або повторне проходження ПЛР-тесту.

Правила в'їзду іноземців в Україну на сьогоднішній день

У вересні 2020 року Кабінет міністрів змінив правила в'їзду іноземців в Україну на період дії карантину.

Зокрема, уряд визначив, що, серед іншого, на період дії карантину забороняється перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявності поліса (свідоцтва, сертифікату) страхування, виданого страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на її території або договірні відносини зі страховою компанією - партнером на території України (асистанс) і покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні.

Серед винятків, хто не підпадає під цю вимогу - іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України, та особи, визнані біженцями, або особи, які потребують додаткового захисту, працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей, військовослужбовці (підрозділів) збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів ЗСУ.

Крім того, без наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування іноземцям та особам без громадянства забороняється перетин контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м.Севастополя та виїзду з них.

Також визначено, що самоізоляції підлягають особи, які перетинають державний кордон і прибули з країни або є громадянами (підданими) держав з широким поширенням COVID-19.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" заснована в 1992 році. Здійснює рейси в столиці та ключові міста Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець