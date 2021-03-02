Одна з лікарень заповнена хворими на 114%.

Лікарні Івано-Франківська переповнені хворими на COVID-19, пацієнтів розміщують у коридорах.

Про це на оперативній нараді у міського голови повідомила керівник Управління охорони здоров’я міськради Марія Бойко.

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За її словами, Центральна міська клінічна лікарня заповнена на 92%.

«Там перебуває 331 пацієнт, з яких 55 – в перинатальному центрі, там ще є 40 ліжок, які на даний момент є резервними», - розповіла Бойко.

Вона додала, що Перша міська клінічна лікарня заповнена на 114%.

«Це означає, що на ліжка, які призначалися для пацієнтів з травматологічною, хірургічною патологією, розмістили людей з коронавірусною хворобою», - пояснила чиновниця.

За її інформацією, і в Центральній міській клінічній лікарні, і в Першій міській клінічній лікарні пацієнти лежать в коридорах.

«Ми підняли всі ліжка, які є в закладі, старі, списані, і люди зараз перебувають у коридорах. Реально – лікарні заповнені», - розповіла Бойко.

Керівник управління зазначила, що за останню добу в Центральну міську клінічну лікарню поступили 49 пацієнтів, з яких двоє – у критично тяжкому стані, які мали сатурацію на межі 31-38. У першу міську клінічну лікарню поступили 11 пацієнтів, у дитячу клінічну – 7 дітей. В усіх закладах реанімації заповнені.

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Автор: Світлана Макринська