Лікарні Івано-Франківська переповнені хворими на COVID-19, пацієнтів розміщують у коридорах.
Про це на оперативній нараді у міського голови повідомила керівник Управління охорони здоров’я міськради Марія Бойко.
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За її словами, Центральна міська клінічна лікарня заповнена на 92%.
«Там перебуває 331 пацієнт, з яких 55 – в перинатальному центрі, там ще є 40 ліжок, які на даний момент є резервними», - розповіла Бойко.
Вона додала, що Перша міська клінічна лікарня заповнена на 114%.
«Це означає, що на ліжка, які призначалися для пацієнтів з травматологічною, хірургічною патологією, розмістили людей з коронавірусною хворобою», - пояснила чиновниця.
За її інформацією, і в Центральній міській клінічній лікарні, і в Першій міській клінічній лікарні пацієнти лежать в коридорах.
«Ми підняли всі ліжка, які є в закладі, старі, списані, і люди зараз перебувають у коридорах. Реально – лікарні заповнені», - розповіла Бойко.
Керівник управління зазначила, що за останню добу в Центральну міську клінічну лікарню поступили 49 пацієнтів, з яких двоє – у критично тяжкому стані, які мали сатурацію на межі 31-38. У першу міську клінічну лікарню поступили 11 пацієнтів, у дитячу клінічну – 7 дітей. В усіх закладах реанімації заповнені.
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