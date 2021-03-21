Ця пропозиція буде розглянута на нараді з представниками земель 22 березня.

Відомство канцлера ФРН Ангели Меркель виступає за продовження локдауну в країні і на квітень.

Про це повідомили німецькі ЗМІ з посиланням на копію проекту угоди учасників наради канцлера і глав федеральних земель, проведення якого заплановано на понеділок, 22 березня, повідомляє DW.

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Конкретна дата закінчення локдауну в цьому документі не зазначена. Також не передбачено жодних нових кроків щодо послаблення карантинних обмежень, що мотивовано "новим спалахом заражень та експоненціальною динамікою інфікування".

Разом з тим землям пропонують забезпечити можливість "обмежених за термінами модельних проектів, які дозволяють відкрити деякі сфери суспільного життя при дотриманні суворих захисних заходів і наявності концепції тестування".

У проекті документа також передбачена можливість проведення населенням відпусток на території власних федеральних земель - за умови мінімізації контактів. Це має бути забезпечено шляхом "дотримання діючих обмежень у сфері соціальних контактів, строгих правил гігієни та реалізації плану тестування", йдеться в проекті.

За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), 21 березня кількість нових заражень коронавірусом в Німеччині за сім днів з розрахунку на 100 тисяч населення перетнуло критичну позначку в 100 і досягло 103,9.

Локдаун в Німеччині

Кількість нових заражень коронавірусом в Німеччині за сім днів з розрахунку на 100 тисяч населення в неділю, 21 березня, перевищила критичну позначку в 100 і досягло 103,9.

На початку березня федеральний уряд і влада земель Німеччини погодилися послабити локдаун в країні за умови, якщо показник нових заражень на 100 тисяч населення за сім днів не перевищуватиме 100 випадків протягом трьох днів поспіль. У разі, якщо в окремій землі або ж в країні в цілому це все ж відбудеться, було домовлено застосувати "екстрене гальмо" для вже введених пом'якшень протиепідемічного режиму.

Однак для різних регіонів країни цей показник сильно відрізняється. За даними RKI, в Тюрінгії він вже перевищив позначку у 207, а в Баварії - в 108 випадків відповідно. Разом з тим в Берліні він все ще нижче критичного показника - 94, а в Шлезвіг-Гольштейні - 59,5.

22 березня 2021 року влада земель і федеральний уряд вже запланували провести спільну нараду, на якій будуть обговорюватися плани подальших дій з подолання пандемії COVID-19 в Німеччині.

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Автор: Леся Лещенко