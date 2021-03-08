Вакцинуватися вони зможуть з 8 березня / Ілюстрація REUTERS
У Мічигані бездомні отримають право вакцинуватися від COVID-19.
Читайте такожАмериканські вчені розповіли про можливі небезпеки трьох нових штамів коронавірусуПро це пише Associated Press.
Представники органів охорони здоров'я заявляють, що це важливий крок у боротьбі з пандемією та забезпеченні доступу до вакцини для вразливих груп населення.
«Це дає можливість переконатися, що населення вакциноване, і у нас більше не буде спалахів у притулках», - сказали вони.
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