Таким чином хочуть уникнути спалахів хвороби в притулках.

У Мічигані бездомні отримають право вакцинуватися від COVID-19.

Читайте такожАмериканські вчені розповіли про можливі небезпеки трьох нових штамів коронавірусуПро це пише Associated Press.

Представники органів охорони здоров'я заявляють, що це важливий крок у боротьбі з пандемією та забезпеченні доступу до вакцини для вразливих груп населення.

«Це дає можливість переконатися, що населення вакциноване, і у нас більше не буде спалахів у притулках», - сказали вони.

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Автор: Людмила Жерновська