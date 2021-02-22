Мобільний COVID-госпіталь на минулих вихідних розгорнули на Прикарпатті.

В Івано-Франківській області розгорнули мобільний госпіталь ДСНС для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

Як розповіли в Telegram-каналі Державної служби надзвичайних ситуацій, до комплектації мобільного госпіталю входить 30 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.

У госпіталі функціонують приймальне відділення, блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів.

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Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати, як заклад охорони здоров'я.

"На місці організовано роботу штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області. Госпіталь повністю готовий для прийому хворих на COVID-19", - повідомили в ДСНС.

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Автор: УНІАН