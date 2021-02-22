В Івано-Франківській області розгорнули мобільний госпіталь ДСНС для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.
Як розповіли в Telegram-каналі Державної служби надзвичайних ситуацій, до комплектації мобільного госпіталю входить 30 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.
У госпіталі функціонують приймальне відділення, блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів.
Читайте такожСпалах COVID-19 на Прикарпатті: на в’їздах екстрено встановлюють блокпости, розгортають госпіталь
Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.
Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати, як заклад охорони здоров'я.
"На місці організовано роботу штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області. Госпіталь повністю готовий для прийому хворих на COVID-19", - повідомили в ДСНС.
Коронавірус на Прикарпатті: що відомо
- 20 лютого в Івано-Франківській області на території Богородчанської центральної районної лікарні почали розгортати мобільний госпіталь для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, адже лікарні в області заповнені пацієнтами з коронавірусом.
- Коронавірус в Україні: за добу понад 3 тисячі нових випадків COVID-19, одужало вдвічі менше
- Блокпости, закриті школи та їжа на виніс: на Прикарпатті посилили карантин через спалах COVID-19 (фото, відео)
- Мер Івано-Франківська назвав можливу причину спалаху коронавірусу на Прикарпатті
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram