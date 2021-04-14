Також Moderna тестувала нові версії вакцини.

Компанія Moderna Inc заявила у вівторок, що її вакцина від коронавірусу, як й раніше, ефективна.

Про це пише Reuters.

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Також Moderna тестувала нові версії вакцини, спрямовані на запобігання зараження новим варіантом коронавірусу, який уперше ідентифікували у Південній Африці.

Наразі тестується дві версії вакцини, зокрема мультивалентна, що складається з нещодавно розробленої вакцини і її попереднього варіанту.

Moderna дозволена або схвалена до використання у понад 40 країнах світу.

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Автор: Яна Ставська