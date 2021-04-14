Компанія Moderna Inc заявила у вівторок, що її вакцина від коронавірусу, як й раніше, ефективна.
Про це пише Reuters.
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Також Moderna тестувала нові версії вакцини, спрямовані на запобігання зараження новим варіантом коронавірусу, який уперше ідентифікували у Південній Африці.
Наразі тестується дві версії вакцини, зокрема мультивалентна, що складається з нещодавно розробленої вакцини і її попереднього варіанту.
Moderna дозволена або схвалена до використання у понад 40 країнах світу.
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