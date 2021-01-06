Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у відомстві мають намір найближчим часом змінити компанію для закупівлі вакцини від COVID-19.
Читайте такожУкраїна найближчим часом укладе нові договори про постачання вакцини від COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на щоденному онлайн-брифінгу.
«Своїми домислами та висловлюваннями автор (гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" – УНІАН) дискредитує нашу державу перед міжнародною спільнотою. Цими дописами він реально почав погіршувати наші позиції в перемовинах, і це вже не жарти», - заявив він.
«Я думаю, що вже найближчим часом ми змінимо компанію, яка буде безпосередньо виконувати технічну функцію щодо закупівлі вакцин, тому що ми не можемо ставити під ризик забезпечення вакциною України, тому що комусь хочеться писати дописи в соціальних мережах і отримувати якусь хвилинку слави, як він, мабуть, вважає», - додав Степанов.
Як відомо, 3 січня гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив міністра охорони здоров'я Максима Степанова в неправомірній вимозі погоджувати всі закупівлі вакцин від COVID-19 із МОЗ і заявив, що з січня не має наміру цього робити.
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