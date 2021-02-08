За словами головного санлікаря, людина, яка перенесла коронавірусну хворобу, має імунітет від неї на декілька місяців.

В умовах обмеженого доступу до вакцин імунізацію проти коронавірусу можуть відтермінувати на декілька місяців людям, які перехворіли на COVID-19.

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Про це заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Сьогодні перенесена хвороба (COVID-19 – УНІАН) в анамнезі не є протипоказанням до вакцинації. Тому, коли ми говоримо, що може бути рекомендація про відтермінування на 3-6 місяців щеплення людям, які перехворіли, ми це говоримо, коли є обмежений доступ до вакцини, і коли треба обрати, кому з медичних працівників потрібно зробити щеплення», - сказав він.

За словами Ляшка, в першу чергу щеплення робитимуть тим, хто не перехворів на СOVID-19, тому що такі люди абсолютно незахищені від перед від коронавірусної хвороби.

Він додав, що людина, яка перенесла коронавірусну хворобу, протягом 3-6 місяців має імунітет до неї.

«У разі, якщо все буде так, як ми запланували, і в лютому почнуться поставки вакцин з різних джерел, то, в принципі, за бажанням медичних працівники або інших людей, які перехворіли, буде дозволено робити їм щеплення відразу», - додав головний санлікар.

Вакцинація в Україні

Як повідомляв УНІАН, вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: Костянтин Гончаров