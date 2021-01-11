Наразі в «червоній зоні» Литва, Велика Британія, Чорногорія, РФ, Італія, Білорусь, Туреччина, тощо.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило оновлену інформацію щодо країн зі значним поширенням COVID-19.

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Новий перелік на сайті МОЗ містить дані станом на 7 січня, він побудований за показником захворюваності на 100 тисяч населення за крайні 14 днів.

До «червоної зони» увійшли 78 країн, що випереджають Україну за рівнем захворюваності. Туди ж віднесли країни, даних від яких немає.

В першу п’ятірку за рівнем захворюваності увійшли Литва, Сан-Марино, Чеська Республіка, Ліхтенштейн і Словенія. Наразі в «червоній зоні» також Велика Британія, Чорногорія, РФ, Італія, Білорусь, Туреччина, тощо.

Країни "червоної зони": основні обмеження

У "червону зону" потрапляють ті країни, в яких захворюваність на COVID-19 вище, ніж в Україні.

Після повернення з країн "червоної зони "українці повинні піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома".

Дострокове припинення самоізоляції можливо після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в'їзду в Україну всім іноземцям потрібен страховий поліс, що покриває COVID-19.

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Автор: Дмитро Захаров