Найменше щеплень від коронавірусу поки зроблено на Багамських островах.

Україна зайняла 78 місце зі 151 країни світу за кількістю зроблених щеплень від коронавірусу.

Читайте такожМОЗ прогнозує зростання захворюваності на COVID-19 у найближчі два тижніПро це йдеться в статистиці Міністерства охорони здоров’я станом на 25 березня, 31 березня опублікованій в офіційному Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

Зазначається, що лідирують за темпами вакцинації у світі США (133, 3 мільйони вакцинованих осіб), Китай (91, 3 мільйони осіб), Індія (55,5 мільйона осіб).

Найменше щеплень від коронавірусу, за даними МОЗ, поки зроблено на Багамських островах.

В Україні станом на 25 березня щепитися встигли 200 тисяч громадян. Станом на сьогоднішній ранок ця цифра зросла до 231 566 людей.

Водночас, згідно з міжнародним онлайн-трекером NYT, Україна з 237 країн знаходиться на 107 позиції у зв’язку з повільним оновленням даних.

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Автор: Яна Ставська