У зв’язку з цим Радуцький запропонував МОЗ, місцевій владі, бізнесу спільно розглянути перспективу адаптації роботи торгівлі, закладів громадського харчування в умовах підвищеної епідеміологічної небезпеки.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький переконаний, що нові мутації коронавірусу можуть у майбутньому провокувати нові хвилі епідемії COVID-19, попри масову вакцинацію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Радуцький запропонував МОЗ, місцевій владі, бізнесу спільно розглянути перспективу адаптації роботи закладів торгівлі, громадського харчування в умовах підвищеної епідемічної небезпеки.

«Нові мутації, нові штами вірусу можуть у майбутньому провокувати нові хвилі епідемії навіть попри масову вакцинацію. І нам треба вже сьогодні підходити до проблеми стратегічно», - наголосив він.

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За словами парламентарія, будь-які значні скупчення людей – у транспорті, в ТРЦ, у розважальних закладах - це завжди певні ризики.

«Можливо, краще заздалегідь подумати над зміною формату, принципами їхньої роботи, ніж постійно їх зачиняти», - підкреслив він.

Коронавірус в Україні: останні дані

Минулої доби в Україні було виявлено 8 тис. 346 нових хворих на COVID-19, померли – 178. З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 1 млн 652,4 тис. осіб, померли 32 тис. 132.

Головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград спрогнозувала, що за найоптимістичнішим сценарієм епідситуація в Україні стабілізується наприкінці травня.

За її словами, в Україні, як і в європейському регіоні в цілому, триває третя хвиля пандемії. Епідеміолог додала, що на сьогодні зроблено акцент на вакцинації, яка почалась вже у 141 країні, але вона «не буде вирішальною в боротьбі з пандемією».

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Автор: Костянтин Гончаров