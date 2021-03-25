В даний час індійські вчені перевіряють його стійкість до вакцин.

В ході перевірки взятих у жителів Індії аналізів був виявлений коронавірус з незвичайною подвійною мутацією.

Читайте такожАмериканські вчені розповіли про можливі небезпеки трьох нових штамів коронавірусуВ даний час вчені перевіряють ступінь його стійкості до вакцин і наскільки він більш заразний, повідомляє 112ua з посиланням на ВВС. Зокрема, індійський консорціум з геноміки SARS-CoV-2 (INSACOG), в який входить 10 провідних національних лабораторій під егідою Міністерства охорони здоров'я, здійснив генне секвенування останніх зразків вірусу і з'ясував, що в незначній частині зразків, зібраних в західному штаті Махараштра, спостерігається збільшення частки мутацій E484Q і L452R в порівнянні з груднем минулого року.

Подвійна мутація виявлена в ключових зонах шиповидного білка - тієї частини вірусу, за допомогою якої він входить в людські клітини. За словами вірусолога Шахіда Джаміля, ця мутація здатна зробити вірус більш небезпечним, дозволивши йому обійти імунну систему людини.

Стверджується, що оскільки лише незначна частина тестів виявила цю подвійну мутацію, немає підстав вважати, що саме вона стала причиною останнього спалаху коронавірусу. Подвійна мутація вимагає точно такого ж епідеміологічного підходу: збільшення обсягів тестування, відстеження близьких контактів, швидкої ізоляції в разі виявлення інфекції, носіння масок і дотримання соціальної дистанції. Крім того, вчені впевнені, що при необхідності існуючі вакцини можна модифікувати для боротьби з новими мутаціями.

У свою чергу, влада Індії заперечує зв'язок між зростанням числа захворювань і появою нових мутацій вірусу. "Хоча в Індії і були виявлені так звані "варіанти, що викликають занепокоєння", а також новий подвійний мутант, кількість таких випадків недостатня для того, щоб встановити пряму залежність або пояснити різке зростання випадків зараження в низці штатів", - зазначає видання з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

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Автор: Ірина Погоріла