Дослідники з Единбурзького університету виявили ще один штам коронавірусу з новим набором мутацій.
Штам B1525 знайшли під час вивчення геномів з 10 країн, серед яких США, Данія та Австралія, пише The Guardian. У Великобританії зафіксовано вже 32 випадки зараження, найперші з яких датуються груднем 2020 року.
Читайте такожУ Польщі виявлений у норок штам COVID-19 може передаватися людямЗа словами фахівців, цей варіант генетично схожий зі штамом B117, виявленим раніше, і містить низку мутацій, що схвилювали дослідників.
Зокрема, E484K — мутацію білка на зовнішній оболонці вірусу, який допомагає йому проникати у клітини. Таку ж мутацію спостерігають у штамах з Південної Африки та Бразилії.
Вважається, що ці зміни здатні покращувати здатність вірусу уникати впливу антитіл організму, а також, можливо, наділяти його стійкістю до деяких вакцин.
«Ми поки не знаємо, наскільки пошириться цей вірус, однак якщо йому це вдасться, можна вважати, що імунітет від будь-якої вакцини або вже перенесеної хвороби більше не буде таким ефективним», — розповів доцент кафедри клітинної мікробіології в Університеті Редінга, доктор Саймон Кларк.
Нові штами коронавірусу: що відомо
- Мутовані варіанти коронавірусу почали виявляти наприкінці 2020 року, коли вже розроблялися перші вакцини.
- У лютому 2021-го англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що для виробництва і початку розповсюдження ефективних вакцин проти мутованих версій коронавірусу може знадобитися 6-9 місяців.
- Через нові штами країни Європи продовжують запроваджувати нові карантинні обмеження.
- У зразках перших хворих на COVID-19 з Китаю фахівці ВООЗ виявили 13 генетичних різновидів вірусу SARS-COV-2, що може означати його появу задовго до спалаху в Ухані.
- В Україні нові штами коронавірусу поки не фіксувалися.
- Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована ефективністю вакцин проти нових штамів коронавірусу. При цьому у ВООЗ не виключають появу інших, більш проблемних мутацій вірусу.
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