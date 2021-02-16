Дослідники стурбовані, оскільки знайдені мутації потенційно можуть допомагати вірусу протистояти людському імунітету та вакцинам.

Дослідники з Единбурзького університету виявили ще один штам коронавірусу з новим набором мутацій.

Штам B1525 знайшли під час вивчення геномів з 10 країн, серед яких США, Данія та Австралія, пише The Guardian. У Великобританії зафіксовано вже 32 випадки зараження, найперші з яких датуються груднем 2020 року.

Читайте такожУ Польщі виявлений у норок штам COVID-19 може передаватися людямЗа словами фахівців, цей варіант генетично схожий зі штамом B117, виявленим раніше, і містить низку мутацій, що схвилювали дослідників.

Зокрема, E484K — мутацію білка на зовнішній оболонці вірусу, який допомагає йому проникати у клітини. Таку ж мутацію спостерігають у штамах з Південної Африки та Бразилії.

Вважається, що ці зміни здатні покращувати здатність вірусу уникати впливу антитіл організму, а також, можливо, наділяти його стійкістю до деяких вакцин.

«Ми поки не знаємо, наскільки пошириться цей вірус, однак якщо йому це вдасться, можна вважати, що імунітет від будь-якої вакцини або вже перенесеної хвороби більше не буде таким ефективним», — розповів доцент кафедри клітинної мікробіології в Університеті Редінга, доктор Саймон Кларк.

Нові штами коронавірусу: що відомо

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Переклад: Катерина Комолова