Нині українці хворіють усе важче і вражає коронавірус навіть дітей.

Клінічна картина коронавірусу за рік радикально змінилася, а особливо після появи нових штамів. Нині важче хворіють люди молодшого віку.

Про це розповіла інфекціоністка, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська в програмі "Народ проти" на каналі "Україна 24".

За її словами, останнім часом перебіг коронавірусу став довшим, подекуди до місяця пацієнти потребують кисневої підтримки.

"Все непередбачувано, часто бактеріальні ускладнення", - сказала Голубовська.

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Лікарка уточнила, що нині навіть почали важко хворіти діти, для яких відкривають нові стаціонари. Крім того, зазначає, що у хворих досить часто в порівнянні з попередніми періодами виникає ниркова недостатність.

"Захворювання "помолодшало", 50+, а на сьогоднішній день, ймовірно, у зв'язку з приходом південноафриканського штаму. Почали хворіти діти, діти важко хворіють, перебувають на апаратах ШВЛ. Відкриваються нові стаціонари для дітей, цього не було ще тижнів зо три тому. Все це обумовлено новими штамами. Зараз вже відомо, що британський штам на 65% ускладнює захворювання. Позавчора ми в черговий раз змінили протокол лікування", - підсумувала вона.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко