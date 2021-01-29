У Бразилії у двох жителів штату Ріу-Гранді-ду-Сул виявлені випадки одночасного інфікування відразу двома штамами коронавірусу. Захворіли двоє жителів у віці близько 30 років.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте такожБразилія відмовилася екстрено реєструвати російську вакцину від коронавірусу
За словами вченого Фернанду Спілки з лабораторії молекулярної мікробіології університету міста Нову - Амбургу, поки важко спрогнозувати, наскільки небезпечним може виявитися перебіг хвороби у пацієнтів з груп ризику.
Як вважають дослідники, мова також може йти про послідовне зараження двома різними штамами SARS-CoV-2 з невеликим тимчасовим інтервалом.
Всього науковцям вдалося виявити в Ріу-Гранді-ду-Сул п'ять різновидів коронавірусу, серед яких штами з мутацією в S-білку, які, на думку ряду дослідників, є заразнішими, ніж початковий вірус, вперше виявлений в Ухані.
Мутація коронавірусу: що відомо
- ВООЗ закликала зупинити поширення мутації коронавірусу
- Експерти розказали, чи буде вакцина дієвою проти нового штаму коронавірусу і чи можуть його підхопити ті, хто вже перехворів COVID-19
- Вчені розповіли про небезпеку слабких вакцин від коронавірусу
- Голубовська розказала про новий штам коронавірусу з США, від якого вакцина не захистить
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram