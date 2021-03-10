Новий штам виявили у мандрівника з Саксонії.

У Німеччині були виявлені перші випадки коронавірусу, який поєднує модифікації британського та південноафриканського штаму.

Читайте такожГоловною відповіддю на COVID-19 має стати вакцинація, а не локдаун – ЗеленськийПро це пише Spiegel.

Новий штам виявили в аеропорту Берліна у мандрівника з Саксонії.

Мутацію B.1.525 вже виявили у кількох країнах, таких як Данія, Італія, Нігерія, Норвегія, Канада, Великобританія та США.

Спочатку говорили, що випадок в аеропорту - перший у Німеччині.

Тим часом компанія Centogene, яка аналізувала зразок, оголосила, що варіант вже був виявлений в інших зразках.

"Британський" штам коронавірусу в Україні

Мутовані варіанти коронавірусу SARS-CoV-2 у світі почали виявляти наприкінці 2020 року, коли вже розроблялися перші вакцини.

У грудні у Британії знайшли два нових штами, один з них - в людей, які приїхали з Південної Африки. У січні 2021 року новий штам виявили у чотирьох осіб, які в'їхали з Бразилії до Японії.

4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні британського штаму коронавірусу.

У процесі секвенування 20 зразків визначено, що 2 зразки з Івано-Франківської області належать до британського варіанту з наявними характерними мутаціями.

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Автор: Людмила Жерновська