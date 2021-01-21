До цього для системи Міністерства внутрішніх справ вже було виділено кошти в сумі 4,6 мільярда гривень.

Міністерство внутрішніх справ України просить надати на доплати працівникам структур МВС додаткових 126,3 мільйона гривень із Фонду боротьби з COVID-19.

Читайте такожБезкоштовна вакцинація від коронавірусу: оприлюднено несподівані результати опитування українцівПро це йдеться у датованому початком грудня 2020 року листі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

У листі згадується, що згідно постанови Кабінету Міністрів України № 485, для системи Міністерства внутрішніх справ України вже було виділено кошти в сумі 4,6 млрд грн. 171,1 млн грн із них було передбачено для апарату МВС, та 103,8 млн грн – для Державної прикордонної служби. Зі слів Авакова, станом на кінець листопада 2020 року вже було використано майже всі ці кошти – 99,2% та 98% відповідно.

«У зверненні також йдеться про те, що кошти в сумі 126,3 млн грн планується спрямувати на виплату доплати в розмірі до 50% заробітної плати», – зазначили у StateWatch.

МВС просить додаткове фінансування: хто отримає кошти

Згідно з наведеними в листі МВС розрахунками, зазначені кошти зможуть отримати:

працівники закладів охорони здоров’я МВС, оклад яких у середньому становить 11,39 тисячі гривень;

працівники Держприкордонслужби, які отримують в середньому 10,9 тисячі гривень на місяць.

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Автор: УНІАН