Діана та Володимир Родікови мали п'ятьох рідних дітей та сімох усиновлених.

У Київській області через коронавірус без батьків лишились 12 дітей.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

В Олександрівській лікарні від ускладнень померла багатодітна мати Діана Родікова - за тиждень після того, як через цю саме хворобу пішов із життя її чоловік, Володимир.

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Про цю родину журналісти розповідали багато - подружжя переселенців із окупованої Макеєвки мало п'ятьох рідних дітей та сімох усиновлених.

Щойно почалася війна, Родікови переїхали на Київщину, а півтора місяця тому Діану Родікову нагородили званням «Мати-героїня».

Коронавірус в Україні: останні дані

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони епіднебезпеки. На сьогодні в «червоній» зоні епіднебезпеки, де до 9 квітня діють жорсткі карантині обмеження, 10 областей і Київ.

Минулої доби в Україні було виявлено 8 тис. 346 нових хворих на COVID-19, померли – 178. З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 1 млн 652,4 тис. осіб, померли 32 тис. 132.

Глава МОЗ Максим Степанов прогнозував збільшення кількості COVID-хворих на добу до 25 тисяч у квітні.

Головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград вважає, що за найоптимістичнішим сценарієм епідситуація в Україні стабілізується лише наприкінці травня.

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Автор: Денис Прядко