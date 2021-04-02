Кожна територіальна громада області має окремо ухвалювати рішення про застосування тих чи інших заходів, оцінюючи ситуацію на своїй території.

З 5 квітня в Київській області почнуть діяти додаткові протиепідемічні заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін за результатами позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС.

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«Ситуація з поширенням COVID-19 в нашій області складна... Ми бачимо, що напруженість стану справ варіюється в залежності від території. Відтак, високі показники інфікування на COVID-19 реєструють серед жителів Білоцерківського, Бучанського, Бориспільського районів. А є такі, де епідемічна ситуація не настільки напружена. В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна», – сказав він.

За словами Володіна, зважаючи на ситуацію, обласна комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення з 5 по 9 квітня окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану:

рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;

дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: з 07:00 по 10:00, з 16:00 до 20:00;

здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50%, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах.

Керівникам закладів торгівлі рекомендуватимуть пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

«Усі рекомендації щодо введення додаткових протиепідемічних норм внесені в протокол позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС. Ним будуть керуватись органи місцевого самоврядування. Ще раз наголошую кожна громада має окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території», – додав очільник області.

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Автор: Інна Андаліцька