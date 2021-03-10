У місті Костопіль власниця турфірми продавала усім охочим довідки про відсутність захворювання на COVID-19 для виїзду за кордон.
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Як повідомляється на сайті поліції Рівненщини, слідчі встановили, що 31-річна жінка розгорнула торгівлю фальшивими довідками ще в жовтні минулого року. Необхідні бланки вона знайшла в мережі, а для їх заповнення використовувала спеціальний софт. Придбати фейкову довідку про здоров’я в неї можна було за за 400-500 гривень – документ був потрібен тим, хто їхав за кордон.
9 березня правоохоронці провели в офісі турфірми обшук - вилучили банківські картки, оргтехніку, засоби зв’язку, блокноти з чорновими записами та 30 бланків для підроблення довідок.
Відкрито кримінальне провадження. Вирішуватиметься питання про повідомлення жінці про підозру.
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