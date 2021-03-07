За перші 5 днів до онлайн-списку на вакцинацію від COVID-19 записалися понад 155 тис. українців.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.
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"З 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. За перші 5 днів нею скористалися понад 155 тис. громадян. Кожен охочий менш ніж за 5 хвилин може заповнити заявку через застосунок та веб-портал "Дія" або за допомогою національного контакт-центру МОЗ (0 800 60 20 19)", - написав прем'єр.
Він нагадав, що після заповнення заявки дані будуть внесені до електронного списку очікування, а згодом має надійти запрошення до пунктів щеплення відповідно до затвердженого Міністерством охорони здоров’я плану вакцинації.
Шмигаль уточнив, що розроблена Мінцифрою та МОЗ система допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження щеплення проти COVID-19 у випадку, якщо у світі будуть запроваджені так звані "паспорти вакцинації".
Вакцинація в Україні
- Як повідомляв УНІАН, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca і виготовлена за відповідною ліцензією в Індії. А вже 24 лютого розпочалася кампанія з вакцинації.
- Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.
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