За словами прем'єра, кожен охочий може заповнити онлайн-заявку на вакцинацію усього за 5 хвилин.

За перші 5 днів до онлайн-списку на вакцинацію від COVID-19 записалися понад 155 тис. українців.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

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"З 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. За перші 5 днів нею скористалися понад 155 тис. громадян. Кожен охочий менш ніж за 5 хвилин може заповнити заявку через застосунок та веб-портал "Дія" або за допомогою національного контакт-центру МОЗ (0 800 60 20 19)", - написав прем'єр.

Він нагадав, що після заповнення заявки дані будуть внесені до електронного списку очікування, а згодом має надійти запрошення до пунктів щеплення відповідно до затвердженого Міністерством охорони здоров’я плану вакцинації.

Шмигаль уточнив, що розроблена Мінцифрою та МОЗ система допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження щеплення проти COVID-19 у випадку, якщо у світі будуть запроваджені так звані "паспорти вакцинації".

Вакцинація в Україні

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca і виготовлена за відповідною ліцензією в Індії. А вже 24 лютого розпочалася кампанія з вакцинації.

Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

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Автор: Антоніна Доломанжи