Це не перший випадок повторного захворювання в регіоні.

Мешканець Волинської області повторно захворів на коронавірус і помер від його ускладнень.

Як пише ТСН, про це на брифінгу розповіла держсанлікар області Наталія Янко.

51-річний хворий вперше інфікувався у вересні минулого року, а вдруге захворювання в нього підтвердили у грудні. Врятувати йому життя медики не змогли.

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За словами лікаря, повторне захворювання на коронавірус протікає у важчій формі, ніж первинне.

Загалом у регіоні виявили 16 випадків повторного інфікування.

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Автор: Юрій Годован