За минулу добу зафіксовано 654 нових випадки COVID-19, заповненість ліжок у лікарнях становить 75%.

У Закарпатській області ситуація з COVID-19 є найгіршою за весь час пандемії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання Закарпатської обласної ради заявив директор департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний.

«На Закарпатті – найгірша ситуація за весь час пандемії. Ми мали три піки поширення захворюваності на COVID-19, перший – в червні минулого року, потім у жовтні-листопаді, й тоді думали, що вже не може бути гірше. Але наразі маємо максимальні показники за багатьма аспектами: сьогодні бачимо рекордні виявлені 654 випадки. За весь минулий тиждень ми зафіксували 46 летальний випадків, а цього тижня за перші три дні маємо 37», - розповів він.

Пшеничний також додав, що до 8 лютого у Закарпатській області було 1885 ліжок у 17 закладах охорони здоров’я для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19.

«Зараз по області ліжка, відведені для пацієнтів, хворих на COVID-19, заповнені на 75%, і це вже паралізує роботу медичної системи. Якщо захворіє один медик, то це означає, що нема кому надавати допомогу значній кількості пацієнтів», – прокоментував керівник департаменту.

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Він також уточнив, що реанімаційні відділення у 8 закладах заповнені на 100%. Відсоток людей, які потребують інтенсивної терапії, суттєво зріс.

Також за останні два тижні на Закарпатті збільшили ліжковий фонд для пацієнтів із COVID-19 майже на 300 ліжок, але вони теж вже заповнилися.

Пшеничний повідомив, що лікування хворих на коронавірусну інфекцію не є настільки ефективним, як було досі.

«Термін перебування у ліжковому фонді теж зріс: якщо влітку він становив у середньому 7-10 днів, то тепер – 14. Пацієнти стали важчі, більше пацієнтів потребує кисневої підтримки, більше пацієнтів, на жаль, помирає, більше пацієнтів не може отримати повноцінну допомогу в палатах інтенсивної терапії, бо їх немає», – сказав Пшеничний.

Керівник департаменту охорони здоров’я також додав, що за січень жоден із лікувальних закладів не отримав плату від НСЗУ за «ковідним» пакетом.

«Реально медична галузь на межі коми! Не проблема розмістити пацієнтів чи зробити наметове містечко на будь-якій території. Проблеми інші, і це, насамперед, кадри, бо багато медиків хворіють, і так само вмирають. Інша проблема – матеріально-технічне обладнання, під’єднання нових ліжок до кисню, це практично нереально швидко організувати і матеріально складно», –констатував Пшеничний.

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Автор: Наталія Петерварі