Спікер заявив, що парламент у разі необхідності готовий робити залежні від нього кроки.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що наразі не надходило пропозицій від президента чи уряду щодо введення надзвичайного стану в Україні через ситуацію з COVID-19.

Читайте такожУкраїну чекають складні випробування через новий штам COVID-19 – депутатЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив ефірі каналу "Наш".

Відповідаючи на запитання щодо можливості введення комендантської години в Києві чи у регіонах України, та чи обговорюється можливість запровадження надзвичайного стану у зв'язку з карантинними обмеженнями, спікер зауважив, що відповідні пропозиції мають виходити від уряду.

"Повертаючись до запитання про надзвичайний стан. Якщо будуть надані пропозиції... В даному випадку вони навіть не від РНБО повинні лунати, якщо я не помиляюся, згідно із законом, від Кабінету міністрів України, тому що це епідемічна ситуація. Після цього вони розглядаються президентом, президент видає указ. І протягом двох діб, як показує практика, це відбувається швидше, парламент повинен зібратися і проголосувати за цей указ в стінах Верховної Ради ", - пояснив Разумков.

Водночас він наголосив: "Виходячи з сьогоднішньої ситуації, поки що відповідної інформації ні від президента України, ні від Кабінету міністрів не надходило".

Разумков додав, що парламент у разі необхідності готовий робити залежні від нього кроки.

Коронавірус в Україні: статистика

В Україні протягом минулої доби було зафіксовано 19 тис. 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 711 тис. 630 осіб, одужали - 1 млн 333 тис. 370 осіб. Летальних випадків зареєстровано 33 тис. 679. ПЛР-тестувань проведено 8 млн 238 тис. 849.

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Автор: Таня Поляковська