В Україні 5334 нових випадки коронавірусної хвороби-19. Найбільше випадків у Києві, Одеській та Запорізькій областях.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Facebook.
Читайте такожЛокдаун з 8 по 24 січня в Україні: що буде дозволено і заборонено
За вчора госпіталізували 1 280 осіб; померли 202 людини, а одужали - 13 850 осіб. За добу зробили 39 286 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 24 154, методом ІФА - 15 132).
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптом запалення легенів при коронавірусі
- Пропало нюх - вірний симптом коронавірусу
Але варто відзначити і досить низький показник тестувань-всього за добу було зроблено 13 128 тестів: методом ПЛР - 11 021, методом ІФА - 2 107.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 078 251 осіб, з них 733 558 одужали, летальних випадків — 18 927.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Запорізькій області (528), місті Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні: що варто знати
- Росіяни хочуть випробовувати в Україні свою вакцину від коронавірусу спільно з іншим препаратом
- В Україні захворюваність на COVID-19 перевищує норму у понад 7 разів
- У "Медзакупівлях" розповіли про формування ціни на вакцину від коронавірусу для України
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram