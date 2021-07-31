У п’ятницю з ускладненнями від вірусу в лікарні госпіталізували 486 людей.

Станом на ранок 31 липня в Україні підтвердили ще 916 випадків інфікування коронавірусом. З них – 61 дитина та 43 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ в Telegram.

У п’ятницю з ускладненнями від вірусу в лікарні госпіталізували 486 людей, при цьому 510 одужали, а 15 померли.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 252 785 громадян: одужали – 2 186 863, померли – 52 945.

Читайте такожІндійський штам коронавірусу є вже в половині країн світу - ВООЗЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.

Водночас у четвер, 29 липня, в Україні підтвердили 962 нових випадки коронавірусу.

За даними МОЗ, загрозливу тенденцію щодо поширення COVID-19 наразі демонструють Київ, Харківська та Луганська області, де необхідно посилити систему виявлення та ізоляції контактних осіб.

Водночас головний санлікар країни Ігор Кузін уточнив, що до регіонів з найбільшим рівнем епіднебезпеки Київ не входить, оскільки в місті "реєструється багато нових випадків з точки зору виявлення, але за абсолютними показниками чи показниками на 100 тисяч населення в столиці вони більш-менш нормальні".

А проте він допустив продовження дії карантину в Україні.

Автор: Яна Ставська