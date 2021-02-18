Депутат зазначила, що, працюючи, контактувала "з великою-великою кількістю людей".

Народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна захворіла на СOVID-19.

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Про це йдеться в її коментарі під дописом колеги по фракції Ірини Геращенко у Facebook, у якому вона критикує владу за відсутність вакцин від COVID-19.

"Не дочекалася вакцини і я. Хоча більше року трималася. Всі ми розуміли, що треба виконувати свої функції, як і переважна більшість громадян. І я їх виконувала, працюючи з великою-великою кількістю людей", - написала Южаніна.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Степанов заявив, що вакцинація від COVID-19 в Україні розпочнеться одразу після 15 лютого.

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Автор: Надя Пришляк