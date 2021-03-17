За життя дитини лікарі боролися п'ять днів, але через занедбаний стан врятувати її не вдалося.

У реанімації Могилів-Подільської лікарні у Вінницькій області помер трирічний Павлик Лутковський, якого у квітні 2020 року вдалося врятувати від тяжкого перебігу коронавірусу.

Про це в Facebook повідомив народний депутат України Геннадій Вацак.

За його словами, за життя дитини лікарі боролися п'ять днів, але через занедбаний стан врятувати її не вдалося.

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"Павлик вже на небесах. Дитина померла в лікарні, не приходячи до тями", - написав він сьогодні.

За його даними, Павлика доставили в лікарню 13 березня у вкрай важкому стані. У нього діагностували двосторонню пневмонію, деструкцію легенів і правобічний пневмоторакс.

Нагадаємо, Павлик Лутковський був першим серед дітей в Україні, хто захворів на COVID-19.

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Автор: Денис Прядко