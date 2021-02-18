У тяжкохворих пацієнтів дуже часто спостерігалися пошкодження серцевого м'яза, які можна було розпізнати на знімках через 1-2 місяці після виписки.

Майже у 50% хворих, госпіталізованих з тяжкою формою COVID-19, виявлені пошкодження серця.

До такого висновку прийшли вчені Університетського коледжу Лондона в статті, опублікованій в журналі European Heart Journal, передає Medical Хргеѕѕ.

Фахівці вивчили стан пацієнтів, виписаних до липня 2020 року з шести лікарень. Ті, у кого спостерігався аномально високий рівень тропоніну, пройшли МРТ серця. Результати порівнювали з пацієнтами з контрольної групи, у яких не було коронавірусу, а також із 40 здоровими добровольцями.

Виявилося, що у тяжкохворих пацієнтів дуже часто спостерігалися пошкодження серцевого м'яза, які можна було розпізнати на знімках через 1-2 місяці після виписки.

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Функція лівого шлуночка, яка відповідає за перекачування насиченої киснем крові до всіх частин тіла, була нормальною у 89 відсотків з 148 пацієнтів, хоча рубці або інші пошкодження серцевого м'яза були присутні у 80 пацієнтів (54%).

Причиною появи рубців і пошкоджень стало або запалення у 39 пацієнтів (26%), або ішемічна хвороба серця у 32 пацієнтів (22%), або обидва фактори у дев'яти пацієнтів (6%). У 12 пацієнтів (8 %) запальні процеси все ще тривали.

На думку вчених, пошкодження у цих пацієнтів можуть істотно збільшити ризик серцевої недостатності в майбутньому.

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Автор: УНІАН