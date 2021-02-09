Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що наступного тижня в Україну прибудуть засоби для протидії поширенню коронавірусу.
Як передає кореспондент УНІАН, про Столтенберг сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, яка транслювалася в онлайн-режимі на платформі ZOOM.
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Столтенберг нагадав, що Альянс і Україна здійснювали обопільну підтримку у час пандемії COVID-19.
За його словами, Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи НАТО координував доставку медичної допомоги в Україну, а також країни-члени Альянсу використовували український транспортний літак «Мрія» для повітряних перевезень з метою протидії пандемії.
"Наш Цільовий (трастовий) фонд для реагування на пандемію буде використовуватися для доставки критичних предметів медичного призначення, в тому числі переносні кисневі концентратори, мобільні рентгенівські системи, засоби індивідуального захисту і наступного тижня велику кількість дезінфікуючих засобів", - наголосив Столтенберг.
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