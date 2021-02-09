Подальший розвиток ситуації з епідемією в Україні буде залежати від динаміки в західних регіонах.

Робоча група Національної академії наук України підготувала прогноз розвитку епідемії в період 9 – 22 лютого 2021 року за допомогою двох незалежних моделей.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті НАН. Науковці проаналізували первинні статистичні дані розвитку епідемії протягом останніх тижнів.

Повідомляється про зменшення числа випадків хвороби та незначне збільшення числа оприлюднених летальних випадків, значна частина яких доводиться на давні дати подій

Спеціалісти підготували прогноз розвитку епідемії в Україні з використанням статистичної моделі часових рядів Facebook Prophet, а також прогноз з використанням компартментної моделі (SEIR-U).

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3318 (Prophet) і 3588 (SEIR-U) протягом тижня 9–15 лютого та 3272 (SEIR-U) протягом тижня 16 – 22 лютого.

Зазначається, що показники поширення епідемії в Україні за останні два тижні продовжили зниження, хоча швидкість зниження кількості нових випадків впала майже до нуля.

Найскладніша ситуація в Івано-Фраківській області, 11% всіх виявлень в України припадають на цю область, тому динаміка в Івано-Франківській області почала суттєво впливати на динаміку всієї країни. Подальший розвиток динаміки в Україні буде залежати від динаміки в західних регіонах.

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Автор: Дмитро Захаров