Якщо коронавірус отримує можливість розвиватися в одному організмі досить довго, то "вчиться" справлятися з імунною системою.

Лікування хворих з COVID-19 плазмою крові з антитілами може стати фактором небезпечних мутацій коронавірусу.

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Як повідомляє Bloomberg, до такого висновку дійшли британські лікарі, які 102 дні лікували від коронавірусу пацієнта, що пережив рак. Фахівці застосовували терапію плазмою крові і спостерігали, як мутував вірус. Їх стаття опублікована в журналі Nature.

Дослідження передбачає, що використання плазми крові перехворілих може чинити на коронавірус достатній тиск, щоб змусити його еволюціонувати. Так коронавірус набуває стійкості до антитіл, які покликані боротися з інфекцією.

Плазму слід з великою обережністю використовувати в лікуванні хворих з хронічно ослабленим імунітетом. Переважно - в контрольованих умовах, або в рамках клінічних досліджень.

У звіті вчених передбачається, що у пацієнтів з ослабленою імунною системою і хронічними інфекціями можуть виникати численні мутації вірусу.

Якщо коронавірус отримує можливість розвиватися в одному організмі досить довго, то «вчиться» справлятися з імунною системою.

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Автор: Дмитро Захаров