Зростання кількості нових випадків хвороби відбувається в усіх регіонах України, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей

Кількість летальних випадків коронавірусної хвороби в Україні почала збільшуватися з середини лютого, а останніми днями це зростання різко прискорилося.

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Про це йдеться у підготовленому науковцями НАН огляді епідемічної ситуації в Україні за 23 лютого – 1 березня 2021 року

Наголошується, що зростання смертності в офіційній статистиці не пов’язане із затримками оприлюднення.

«Затримки наповнення реєстру на цей момент є мінімальними як для результатів тестування, так і для реєстрації летальних випадків. Впевнене зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей», - йдеться у повідомленні.

Загальна летальність нових випадків коронавірусу в Україні продовжує зростати і сягнула 2.8%. Середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала близько 15%, летальність у хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії, – 76%, летальність у хворих, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ), – 89%.

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Автор: Дмитро Захаров