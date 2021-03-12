Володимир Курпіта

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що по всій країні знову може бути запроваджений жорсткий локдаун, якщо 13 і більше областей перейдуть у «червону зону», рівень госпіталізації складатиме вище 60%, а рівень заповнення ліжок із доступом до кисню – вище 65%. На сьогодні у чотирьох областях країни жорсткі карантинні обмеження вже запроваджені.

За рік пандемії коронавірусу ми переконалися, що епідемія не поширюється однаково та одночасно в усіх регіонах, її характер хвилеподібний. Саме задля оцінки ситуації і вчасного реагування на її погіршення була запроваджена низка індикаторів, зокрема, рівень госпіталізації, заповнення ліжок тощо.

При цьому основна задача будь-яких обмежувальних заходів полягає в тому, щоб на певний час розвантажити систему охорони здоров’я, аби вона не колапснула.

Що ми маємо станом на зараз? Всі ці індикатори в Україні не використовуються завчасно: у нас оцінюють не тренди і тенденції, а вже доконаний факт. Таким чином, запровадження обмежувальних заходів у нас виглядає дещо дивним – відбувається з запізненням.

Так, наприклад, в Івано-Франківській області тенденція до підвищення захворюваності на Covid-19 спостерігалася вже з кінця січня, але обмежувальні заходи були поширені тільки наприкінці лютого. Ці три-чотири тижні зволікання призвели до того, що система охорони здоров’я колапсує, і вже зараз є суттєві проблеми з організацією та наданням медичної допомоги хворим на коронавірус.

До того ж, у переліку індикаторів не вистачає такого показника, про який неодноразово говорили експерти – відсоток позитивних результатів при тестуванні. Не відслідковуючи цей показник, держава не попереджає поширення епідемії – не виявляє тих людей, які не мають серйозних клінічних проявів захворювання, але водночас продовжують активно спілкуватися і поширювати вірус серед населення. Тобто ми діємо реактивно, а не проактивно.

У зв’язку з цим в Україні справді можливе запровадження жорсткого локдауну по всій території країни, оскільки попередження такого поширення немає.

Вкрай важливо діяти проактивно, тобто посилити роботу щодо виявлення всіх можливих хворих на Covid-19. Для цього потрібно тестувати не тільки тих, хто звертається за допомогою та має певні симптоми, а насамперед контактних осіб. Тоді можна буде говорити хоча б про певний контроль над епідемією.

Допоки у нас не з’явиться великий прошарок імунного населення – чи то в результаті вакцинації, чи то в результаті перенесення захворювання - на нас чекають нові й нові хвилі епідемії. Цей урок уряд, на жаль, досі не засвоїв, а тому у нас трапляються лише короткострокові перемоги.

Всі дії, які вживалися у нас, були з надією на те, що за три чотири-тижні ситуація з захворюваністю поліпшиться, а далі сама якось буде все більше покращуватися. Насправді все не так: коронавірус засвідчив, що ситуація покращується лише на деякий час, а потім усе починається знову з більшою силою. Якщо ми почнемо говорити про середньо- або довгострокові плани, ми зможемо взяти епідемію під контроль.

Степанов прогнозує найтяжчий період в плані захворюваності на коронавірус на березень-квітень. Більшість експертів погоджуються, що чергова хвиля, яка зараз розпочалася в Україні, матиме ще три-чотири тижні, коли спостерігатиметься підвищення захворюваності. Починаючи з 15-20 березня, швидше за все, будуть зареєстровані найвищі показники захворюваності по Україні. Це пов’язано передусім із тим, що до України прийшли нові штами коронавірусу, які більш інтенсивно поширюються. За таких умов просто не буде іншої змоги хоч якось контролювати ситуацію, окрім запровадження жорсткого локдауну по всій території країни.

Локдаун точно призведе до збільшення соціальної напруженості та погіршення економічної ситуації, але це точно буде «меншим злом» у порівнянні зі зростанням кількості смертей від Covid-19. Про «рекорд» 10 березня чомусь мовчать, а в цей день померло 262 людини – це найвищий показник за весь період епідемії.

Існує дуже хороший і справді дієвий засіб – вакцинація. Та, на жаль, наш МОЗ чомусь не користується цим інструментом, і вакцинація в Україні відбувається дуже мляво. Євросоюз уже переконався, що вакцинація є ефективним заходом, а тому зараз активізує вакцинацію у тих європейських країнах, де зростає захворюваність – у Чехії, Словаччині та Польщі. А в Україні цей напрямок ніяк не розвивається.

Якщо у нас вакцинація відбуватиметься такими ж темпами, що й зараз, то після нинішньої хвилі епідемії відбудеться ще одна – після святкування Великодня, тобто у травні. Літо ми пройдемо відносно спокійно, а восени знову почнеться підвищення рівня захворюваності на коронавірус.

Володимир Курпіта, старший викладач Школи охорони здоров’я Києво-Могилянської академії, кандидат медичних наук, інфекціоніст, екс-голова Центру суспільного здоров’я

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