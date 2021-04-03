Рішенню МОЗ передував летальний випадок жінки після щеплення AstraZeneca.

Уряд Нідерландів тимчасово зупинив вакцинацію населення віком до 60 років препаратом від коронавірусу AstraZeneca.

Про це повідомляє DW.

Читайте такожРНБО розглянула стан вакцинації населення УкраїниЗазначається, що рішенню МОЗ передував летальний випадок жінки після щеплення AstraZeneca. Таким чином, 10 тисяч щеплень призупинено.

У Нідерландах кажуть, що отримали 5 повідомлень про тромбоз після щеплення препаратом протягом 7-10 днів після вакцинації. Постраждалими виявилися жінки від 25 до 65 років.

Вакцина AstraZeneca: що відомо

У березні після ряду випадків смертей після вакцинації, а також даних про ризик утворення тромбів у пацієнтів після використання препарату AstraZeneca, деякі країни призупинили використання даного препарату.

Однак пізніше Європейський лікарський регулятор підтвердив безпеку даного препарату.

Раніше міністри охорони здоров'я федеральних земель Німеччини розпорядилися дозволити використання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca тільки для громадян старше 60 років. Це розпорядження набуло чинності 31 березня.

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Автор: Яна Ставська