Берлін закупив 200 тисяч доз нових ліків за 400 млн євро.

Німеччина першою в Євросоюзі закупила новий препарат на основі антитіл для лікування хворих на коронавірусну інфекцію.

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Як повідомляє DW, про це в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag розповів міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn). За його словами, Німеччина придбала 200 тисяч доз ліків за 400 млн євро.

Препарат серйозно пом'якшує перебіг захворювання. Подібну терапію проводили екс-президенту США Дональду Трампу, коли він захворів коронавірусом.

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Автор: Дмитро Захаров