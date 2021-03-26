На здоров'я людей впливає напруга, пов'язана з пандемією.

Нова хвиля COVID-19 переноситься людьми важче, ніж попередня.

Читайте такожУ МЗС підтвердили, що експорт вакцини до України "поставлено на паузу"Про це розповів інфекціоніст Євген Дубровський в ефірі програми "Народ проти" на каналі "Україна 24".

Він пояснив, чому українці важче переносять новий спалах коронавірусу.

"Це пов'язано з багатьма причинами. По-перше, весняний авітаміноз, по-друге, важка зима, по-третє, люди живуть цілий рік в страху, паніці, напрузі, і це не позначається сприятливо на їхньому здоров'ї", - сказав він.

Однією з причин є виникнення нових штамів коронавірусу.

"Плюс з'явилися нові циркулюючі штами, довести їх більш високу смертельність важко, але те, що вони легше передаються – безперечно. Ми поки не можемо стверджувати, що люди вмирають більше, і смертність вище. Але також не слід забувати, що ненадання своєчасної допомоги тим хронічним пацієнтам, які цілий рік її не отримували в належній мірі, теж позначається, це теж відсоток до смертності", - сказав він.

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Автор: Людмила Жерновська