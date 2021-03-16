Зараз йдуть дослідження препаратів, які будуть застосовуватися перорально або назально за допомогою спрею або пластиру на шкіру.

У Всесвітній організації охорони здоров'я очікують, що в 2022 році з'явиться вакцина від коронавірусу, яку не потрібно буде колоти, а її зберігання буде можливо при кімнатній температурі.

Про це в інтерв'ю Bloomberg повідомила провідний вчений Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан.

Експерт заявила, що до кінця 2021 року повинні завершитися клінічні дослідження і пройти нормативну перевірку шість - вісім нових вакцин.

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"Ми в захваті від наявних у нас вакцин. Але ми можемо і далі поліпшуватися. Я думаю, що ближче до 2022 року ми побачимо появу поліпшених вакцин", - заявила Свамінатан.

Зараз йдуть дослідження препаратів, які будуть застосовуватися перорально або назально за допомогою спрею або пластиру на шкіру.

Наразі на людях випробовують 80 перспективних вакцин, деякі з них вже знаходяться на ранніх стадіях клінічних випробувань.

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Автор: Денис Прядко