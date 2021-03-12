У випадку важкого перебігу хвороби препарат продемонстрував 100% ефективності.

Вакцина від коронавірусу Novavax показала ефективність 96,4% проти початкового варіанту COVID-19.

Проти британського штаму коронавірусу її ефективність склала 86,3% . Про це пише НВ з посиланням на Reuters.

У випадку важкого перебігу хвороби препарат продемонстрував 100% ефективності.

Третя фаза дослідження ефективності вакцини NVX CoV2373 проходила у Великій Британії: воно охоплювало понад 15 тисяч учасників віком від 18 до 84 років, 27% з них були старше 65 років.

Також повідомляється, що Novavax планує виробляти свою вакцину на восьми виробничих майданчиках.

Нагадаємо, що загальний обсяг вакцин NovaVax, який очікується в Україні, на сьогодні складає 15 млн. Її постачання заплановано з липня 2021 року.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни до Національного плану вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 позачергово для популяризації вакцинальної кампанії.

Зараз в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за Ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Автор: Олег Давигора