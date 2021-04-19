Глава Росспоживнагляду Ганна Попова заявила, що на території РФ формуються «сибірська» і «північно-західна» мутації коронавірусу.
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Про це повідомляє «Коммерсантъ", посилаючись на агентство ТАСС.
«У нас є мутації, які ми описуємо в РФ, мутації невластиві поки жодному описаному за кордоном штаму, — ми бачимо формування сибірського варіанту, ми бачимо формування північно-західного варіанту. І як тільки матеріал буде готовий до публікації, ми вам його запропонуємо», - заявила Попова на зборах Відділення медичних наук РАН.
За її словами, на 16 квітня в Росії виявлено 192 зразки британського штаму, 21 — південноафриканського.
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