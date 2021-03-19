Київські лікарі закликають жителів столиці дотримуватись протиепідемічних заходів.

Лікарі повідомляють, що штами вірусу, які поширюються зараз, більш агресивні і мають віддалені наслідки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося у відео, оприлюдненому сьогодні на брифінгу мера столиці Віталія Кличка щодо ситуації в Київській клінічній лікарні №4.

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Міська лікарня №4 є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19. У закладі наразі перебувають 455 пацієнтам з COVID-19 та підозрою на нього.

За інформацією лікарів, майже 95% пацієнтів медзакладу потребують кисневої підтримки. За добу 17 березня, лікарня використала 3,5 тонни кисню. Як зазначили медики, раніше такі обсяги кисню заклад використовував за рік.

За словами головного лікаря київської клінічної лікарні №4 Тетяни Мостепан, на сьогодні в лікарні дуже складна і напружена ситуація. Лікарня фактично заповнена.

"Майже 95% пацієнтів знаходяться на кисневій підтримці і з тяжким перебігом хвороби. Дуже мало середньої тяжкості. Медики втомлені і валяться з ніг. Я звертаюся до всіх киян, щоб вони ставилися до себе з повагою і берегли себе, дотримувалися всіх карантинних заходів: одягали маски у громадських місцях, тримали дистанцію. Будьте здорові, будь ласка», - звернулася вона до киян.

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Автор: Інна Андаліцька